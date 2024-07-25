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Байель: Азербайджан станет председателем СВМДА в рамках COP29

Байель: Азербайджан станет председателем СВМДА в рамках COP29 Председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) от Казахстана перейдет к Азербайджану в рамках COP29.
COP29
25 июля 2024 г. 11:48
Байель: Азербайджан станет председателем СВМДА в рамках COP29

Председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) от Казахстана перейдет к Азербайджану в рамках COP29.

Как сообщает Report, об этом посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель сказал на сельскохозяйственном форуме Азербайджан-Казахстан, организованном в посольстве в Баку.

"Азербайджан и Казахстан - это две миролюбивые страны, которые успешно сотрудничают в международных организациях. Один из примеров - это сотрудничество стран в рамках СВМДА. Казахстан передаст председательство Азербайджану в СВМДА в рамках COP29, который пройдет в ноябре в Баку", - подчеркнул он.

Посол также отметил, что между странами развиты отношения в области экономики, энергетики, туризма, безопасности и многих других.

Напомним, Азербайджан был избран председателем в СВМДА на 2024-2026 годы решением Совета министров иностранных дел СВМДА от 19 марта 2024 года.

Согласно решению, в рамках председательства в 2024 году наша страна должна принять Совет министров иностранных дел СВМДА, а в 2026 году - Совет глав государств и правительств СВМДА (саммит).

Отметим, что впервые инициатива о созыве СВМДА была выдвинута Казахстаном 5 октября 1992 года в ходе 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Целью инициативы является создание эффективной и универсальной организации по обеспечению безопасности в Азии.

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Версия на английском языке Azerbaijan to take over CICA chairmanship during COP29 in Baku, ambassador Bayel says
Версия на азербайджанском языке Alim Bayel: Azərbaycan COP29 çərçivəsində AQEM-ə sədrlik edəcək

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