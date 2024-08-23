Азербайджанская операционная компания COP29 начала тренинги по пищевой безопасности в отелях

В преддверии конференции COP29 Азербайджанская операционная компания начала тренинги по повышению пищевой безопасности в местных отелях.

В преддверии конференции COP29 Азербайджанская операционная компания начала тренинги по повышению пищевой безопасности в местных отелях.

Об этом сообщает Report со ссылкой пресс-службу компании.

Эксперт компании проводит тренинг на тему "Безопасность пищевых продуктов - 2-й уровень".

Программа обучения разработана с учетом международных стандартов и особенностей местной кухни, и утверждена лицензированным Институтом здоровья окружающей среды (CIEH).

Цель программы — обеспечить высокий уровень питания и гостеприимства для гостей COP29. Первые тренинги для поставщиков продуктов питания, сотрудников отелей, ресторанов и объектов общественного питания прошли в августе.

Программа охватывает ключевые аспекты безопасности пищевых продуктов, включая лучшие практики приготовления и хранения пищи, правила гигиены и личной ответственности сотрудников. Тренинг продлится до конца октября и охватит еще несколько отелей в столице.