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Азербайджана и ООН подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности

Азербайджана и ООН подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности Между правительством Азербайджана и Конференцией ООН по вопросам изменения климата подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере безопасности.
COP29
16 октября 2024 г. 00:01
Азербайджана и ООН подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности

Между правительством Азербайджана и Конференцией ООН по вопросам изменения климата подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере безопасности.

Как передает Report, об этом сообщается на странице COP29 в соцсети X.

Меморандум был подписан в Баку в рамках предварительного совещания Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (Pre-COP29).

Документ отражает принципы и структуру сотрудничества в сфере безопасности как на площадке COP29, так и за ее пределами.

Отметим, что Конференция ООН по вопросам изменения климата является на высшим органом переговорного процесса для реализации положений Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), Киотского протокола (КП) и Парижского соглашения (ПС). Эти мероприятия стартовали в 1995 году и сначала представляли собой небольшие рабочие сессии. Со временем они вошли в число крупнейших форумов, созываемых под эгидой ООН и других международных организаций.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Hökuməti ilə BMT-nin İqlim Katibliyi arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

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