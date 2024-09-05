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Азербайджан запустил портал электронной визы в связи с СОР29

Азербайджан запустил портал электронной визы в связи с СОР29 Правительство Азербайджанской Республики позволит гостям, прошедшим аккредитацию для участия в сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата (СОР29) бесплатно получить визу.
COP29
5 сентября 2024 г. 14:47
Азербайджан запустил портал электронной визы в связи с СОР29

Правительство Азербайджана создало возможность делегатам, прошедшим аккредитацию для участия в сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата (СОР29) в ноябре 2024 года в Баку, получить бесплатно визу.

Об этом Report сообщили в секретариате Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC).

По информации секретариата документ можно получить через официальный визовый портал, а также через дипломатические представительства и консульства Азербайджана.

"Виза для посещения COP29 выдается в течение трех рабочих дней после подачи онлайн-заявления на получение документа через официальный электронный визовый портал или после подачи заявления в дипломатические представительства и консульства Азербайджанской Республики за рубежом", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan COP29 ilə əlaqədar elektron viza portalını istifadəyə verib
Версия на английском языке Azerbaijan launches e-visa portal ahead of COP29

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