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Азербайджан обсудил с ОПЕК снижение ущерба окружающей среде в сфере традиционной энергетики

Азербайджан обсудил с ОПЕК снижение ущерба окружающей среде в сфере традиционной энергетики 14 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с президентом Фонда международного развития Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Абдулхамидом аль-Халифой.
COP29
14 ноября 2024 г. 14:36
Азербайджан обсудил с ОПЕК снижение ущерба окружающей среде в сфере традиционной энергетики

14 ноября премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с президентом Фонда международного развития Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Абдулхамидом аль-Халифой.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, на встрече было подчеркнуто, что 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) организована в Баку на высоком уровне.

До внимания президента фонда было доведено, что несмотря на то, что Азербайджан является страной-экспортером нефти, он объявил зеленой переход приоритетной сферой задолго до председательства на COP29, наша страна вносит важный вклад в борьбу с изменением климата.

В ходе беседы были обсуждены вопросы, связанные со снижением ущерба окружающей среде в сфере традиционной энергетики.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan OPEC ilə ənənəvi enerji sahəsində ətraf mühitə zərərin azaldılmasını müzakirə edib

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