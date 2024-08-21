Азербайджан на конференции СОР29 призовет к прекращению огня в мире

Азербайджан на климатической конференции ООН СОР29, которая пройдет в Баку 11 - 22 ноября, призовет к прекращению огня во всем мире.

Азербайджан на климатической конференции ООН СОР29, которая пройдет в Баку 11 - 22 ноября, призовет к прекращению огня во всем мире.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил замминистра энергетики Азербайджана, исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов.

"Взаимосвязь между климатом и миром также входит в число предложений Азербайджана. На COP29 мы будем призывать к прекращению огня во всем мире, как и на Олимпийских играх", - сказал замминистра.

По его словам, одним из важных вопросов, которые предстоит обсудить на конференции, является устранение барьеров для торговли квотами на выбросы углерода в рамках статьи 6 Парижского соглашения.

Кроме того, планируется обсудить вопросы климатического финансирования, энергетики, сельского хозяйства, водных ресурсов, туризма, цифровизации, зеленых городов и человеческих ресурсов.

Солтанов сообщил, что Азербайджан примет на COP29 около 80 тыс. гостей. В разные дни в страну будут приезжать и уезжать разное количество гостей, уточнил он.

"У нас есть инфраструктура, позволяющая принимать около 40 тыс. гостей в день. Приглашения были разосланы всем главам государств мира. Свое участие подтвердили более 50 глав государств и правительств. Мы ожидаем, что это число увеличится. Приглашена также Армения",- подчеркнул он.