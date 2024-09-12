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Азербайджан и Сербия подписали соглашение в области охраны окружающей среды

Азербайджан и Сербия подписали соглашение в области охраны окружающей среды Азербайджан и Сербия подписали соглашение в области охраны окружающей среды
COP29
12 сентября 2024 г. 20:13
Азербайджан и Сербия подписали соглашение в области охраны окружающей среды

Азербайджан и Сербия подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

Как сообщает Report, церемония подписания состоялась в столице Сербии Белграде с участием президента COP29, министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтара Бабаева.

Соглашение предусматривает расширение сотрудничества между двумя странами в области охраны окружающей среды.

Ранее Мухтар Бабаев в рамках своего визита в Белград провел ряд встреч с официальными лицами этой страны, в том числе с главой государства Александром Вучичем.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Serbiya arasında ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində əməkdaşlığa dair saziş imzalanıb

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