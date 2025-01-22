Азербайджан и МЭА обсудили пути привлечения инвестиций в зеленый энергопереход

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев обсудил с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролом пути привлечения инвестиций в зеленый энергопереход.

Министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев обсудил с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролом пути привлечения инвестиций в зеленый энергопереход.

Как передает Report, об этом сообщили в председательстве COP29.

Встреча прошла на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

Стороны обсудили важные этапы энергетического перехода, в том числе реализацию договоренностей, достигнутых на COP29 в Баку, а также пути привлечения дополнительных инвестиций в переход к чистой энергии, говорится в сообщении.