Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня

Третий диалог высокого уровня "Международное энергетическое агентство (МЭА)-COP29" состоится в сентябре текущего года в США.

Третий диалог высокого уровня "Международное энергетическое агентство (МЭА)-COP29" состоится в сентябре текущего года в США.

Об этом заявил Report президент COP29 Мухтар Бабаев.

“Предыдущий диалог "МЭА-COP29" с участием главы агентства Фатиха Бироля состоялся в июне в Лондоне. Следующая наша встреча в этом формате, т.е. третиий диалог высокого уровня пройдет в Нью-Йорке в сентябре текущего года”, - сказал Бабаев.

Отметим, что диалоги, проводимые под сопредседательством Бироля и Бабаева в тесном партнерстве с секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата, направлены на продолжение формирования международного консенсуса относительно путей развития энергетики, сведения к нулю отраслевых выбросов и ограничения глобального потепления до 1,5 °C.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года.