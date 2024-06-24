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Азербайджан был представлен на Конференции ОБСЕ высокого уровня по изменению климата

Азербайджан был представлен на Конференции ОБСЕ высокого уровня по изменению климата Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев 21 июня принял участие в Конференции Мальтийского председательства ОБСЕ высокого уровня по изменению климата.
COP29
24 июня 2024 г. 00:47
Азербайджан был представлен на Конференции ОБСЕ высокого уровня по изменению климата

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Фариз Рзаев 21 июня принял участие в Конференции Мальтийского председательства ОБСЕ высокого уровня по изменению климата.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, мероприятие состоялось на Мальте.

На конференции было обсуждено влияние изменения климата на безопасность в регионе ОБСЕ, текущая ситуация и возможности совместной борьбы с изменением климата. Выступая на конференции, замминистра Фариз Рзаев заявил, что Азербайджан также подвергся воздействию изменения климата, и доложил о проделанной работе по борьбе с этим вызовом. Было отмечено, что Азербайджан поддерживает принятое в Стокгольме в 2021 году решение Совета министров ОБСЕ об укреплении сотрудничества в борьбе с вызовами, вызванными изменением климата, наша страна активно участвует в нескольких региональных проектах ОБСЕ.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İqlim Dəyişikliyi üzrə Yüksək Səviyyəli Konfransda təmsil olunub

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