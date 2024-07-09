Азербайджан будет выдавать электронные спецвизы участникам COP29

Азербайджан предоставит бесплатные электронные визовые услуги "Специальная виза COP29" всем иностранцам, зарегистрировавшимся для участия в COP29.

Азербайджан будет выдавать бесплатные электронные "Специальные визы COP29" всем иностранцам, зарегистрировавшимся для участия в климатической конференции.

Как сообщает Report, специальная виза COP29 допускает только однократный въезд-выезд в страну.

Для повторного въезда в страну участник конференции должен подать заявку на получение новой специальной визы COP29, используя регистрационный номер Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC).

Паспорта всех иностранных граждан, прибывающих в Азербайджан в рамках COP29, должны иметь срок действия не менее 6 месяцев после предполагаемой даты въезда в страну.

После подтверждения регистрации через систему онлайн-регистрации UNFCCC, участникам будет отправлена ​​ссылка для подачи заявок на визу по электронной почте. Дата выдачи будет указана на специальной визе COP29, она будет действительна до 30 ноября текущего года.

Система для подачи заявок на электронную визу для COP29 будет представлена в ближайшее время.