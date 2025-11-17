Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Австралия отказалась проводить COP31 совместно с Турцией

    COP29
    • 17 ноября, 2025
    • 18:34
    Австралия отказалась проводить COP31 совместно с Турцией

    Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил в понедельник, что страна не будет совместно проводить климатический саммит COP31 с Турцией.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    "Нет, мы не будем совместно проводить саммит, потому что совместное проведение не предусмотрено правилами РКИК ООН", - сказал Албанезе на брифинге в Мельбурне.

    По данным турецких дипломатических источников, на которые ссылается Reuters, Турция предлагала Австралии совместное руководство следующей климатической конференцией ООН, так как переговоры о выборе места проведения по-прежнему находятся в тупике.

    Агентство отмечает, что Австралия и Турция подали заявки на проведение COP31 еще в 2022 году, и ни одна страна не отозвала свою кандидатуру, что и привело к затянувшейся неопределенности. Решение по хозяину саммита должно быть принято на текущем COP30, который проходит в Белене (Бразилия). Переписка последних недель между Албанезе и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не помогла сблизить позиции сторон.

    Согласно правилам ООН, необходимо единогласное согласие стран группы "Западная Европа и другие государства" (WEOG), в которую входят Австралия и Турция. Если консенсус так и не будет достигнут, право проведения автоматически перейдет Бонну (Германия), где расположена штаб-квартира климатического подразделения ООН. Однако германские власти уже дали понять, что не заинтересованы в проведении COP31.

    Источник Reuters в Турции уточнил, что Анкара предлагала Австралии провести встречу лидеров накануне COP31 с акцентом на проблемах стран Тихоокеанского региона, наиболее подверженных риску из-за повышения уровня моря, после чего основной саммит должен был бы пройти в Турции по совместно согласованной повестке.

    COP31 Турция Австралия климат
    Avstraliya COP31-i Türkiyə ilə birgə keçirməkdən imtina edib

    Последние новости

    19:16

    Главы МИД Израиля и Грузии обсудили двустороннее сотрудничество

    Другие страны
    19:07

    Глава Euronews: Открытие офиса в Баку стало важной вехой для телеканала

    Медиа
    19:05
    Фото

    Министр: Малайзия представит успехи своей страны на WTDC-2025 в Баку

    Внешняя политика
    18:44

    Представитель МИД Нидерландов совершила визит в Баку

    Внешняя политика
    18:38

    Пашинян посетит Казахстан с госвизитом

    В регионе
    18:34

    Австралия отказалась проводить COP31 совместно с Турцией

    COP29
    18:34

    Цена Urals упала до минимума за 2,5 года

    Энергетика
    18:32
    Фото

    Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3×3 стартовала на Исламиаде с победы

    Командные
    18:26

    Макрон заявил о начале развертывания сил коалицией поддержки Украины

    Другие страны
    Лента новостей