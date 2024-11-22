ASCO может модернизировать несколько судов для перехода на метанольное топливо

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) рассматривает возможность модернизации нескольких судов для перехода на метанольное топливо в 2027-2030 годах.
Об этом Report сообщил директор ASCO по устойчивому развитию и управлению выбросами Алекпер Азизли.
Азизли отметил, что в ASCO создана координационная группа по экологическому социальному управлению (ESG) для обновления политики устойчивого развития.
"Пароходство включило в план ESG такие меры, как снижение выбросов через инновации на судах, использование береговых энергетических линий, внедрение системы EcoPilot и установка специальных кормовых направляющих", — отметил он.
Он также заявил, что в 2030-2040 годах планируется переход на альтернативные виды топлива, что позволит снизить выбросы на 70-80% по сравнению с 2008 годом. К 2040-2050 годам намечен полный переход на безэмиссионные технологии и топливо.
Кроме того, изучается возможность установки роторов Flettner на судах.