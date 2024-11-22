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ASCO может модернизировать несколько судов для перехода на метанольное топливо

ASCO может модернизировать несколько судов для перехода на метанольное топливо ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) рассматривает возможность модернизации нескольких судов для перехода на метанольное топливо в 2027-2030 годах.
COP29
22 ноября 2024 г. 19:18
ASCO может модернизировать несколько судов для перехода на метанольное топливо

ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) рассматривает возможность модернизации нескольких судов для перехода на метанольное топливо в 2027-2030 годах.

Об этом Report сообщил директор ASCO по устойчивому развитию и управлению выбросами Алекпер Азизли.

Азизли отметил, что в ASCO создана координационная группа по экологическому социальному управлению (ESG) для обновления политики устойчивого развития.

"Пароходство включило в план ESG такие меры, как снижение выбросов через инновации на судах, использование береговых энергетических линий, внедрение системы EcoPilot и установка специальных кормовых направляющих", — отметил он.

Он также заявил, что в 2030-2040 годах планируется переход на альтернативные виды топлива, что позволит снизить выбросы на 70-80% по сравнению с 2008 годом. К 2040-2050 годам намечен полный переход на безэмиссионные технологии и топливо.

Кроме того, изучается возможность установки роторов Flettner на судах.

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Версия на азербайджанском языке ASCO bir neçə gəmisini metanol yanacağına keçid məqsədilə retrofit edə bilər

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