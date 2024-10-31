ASAN Visa: "Специальная виза COP29" оформляется в течение 3 рабочих дней

Иностранные граждане, прибывающие в Азербайджан для участия в климатической конференции, могут получить "Специальную визу COP29" в течение 3 рабочих дней после подачи заявки.

Иностранные граждане, прибывающие в Азербайджан для участия в климатической конференции, могут получить "Специальную визу COP29" в течение 3 рабочих дней после подачи заявки.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель департамента ASAN Visa Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям ("ASAN xidmət") Исмаил Расулзаде.

Расулзаде напомнил, что специальная виза предназначена для обеспечения комфорта официальных лиц, делегаций и других гостей, которые посетят Азербайджан не только в рамках COP29, но и 19-й сессии Встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии Встречи сторон Парижского соглашения.

"Эту визу можно получить как через официальный портал электронных виз, так и через дипломатические представительства и консульства Азербайджана за рубежом. Учитывая, что в COP29 примут участие десятки тысяч человек из около 200 стран, портал функционирует на английском, немецком, французском, испанском, иврите, итальянском, русском, арабском, персидском, китайском и корейском языках", - сказал он.

Напомним, Азербайджан начал выдачу бесплатных электронных "Специальных виз COP29" 12 июля текущего года.

Специальная виза COP29 допускает только однократный въезд-выезд в страну. Для повторного въезда в страну участник конференции должен подать заявку на получение новой специальной визы COP29, используя регистрационный номер Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC).

При возникновении дополнительных вопросов участники конференции могут обратиться на электронную почту [email protected].