Анонсированы темы обсуждения круглого стола высокого уровня по Green Digital Action

В рамках COP29 16 ноября пройдет круглый стол высокого уровня, посвященный Green Digital Action.
Как передает Report, на мероприятии ожидается обсуждение следующих тем:
- Интеграция цифровых инноваций в климатические стратегии;
- Улучшение мониторинга климата и адаптация с использованием цифровых инструментов;
- Устранение воздействия цифровизации на окружающую среду;
- Демонстрация успешных инициатив в области устойчивого развития;
- Создание возможностей для дальнейшего сотрудничества в целях согласования цифровой трансформации с глобальными климатическими целями.
Отметим, что круглый стол будет приурочен ко Дню науки, технологий и инноваций/цифровизации.