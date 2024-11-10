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Анонсированы темы обсуждения круглого стола высокого уровня по Green Digital Action

Анонсированы темы обсуждения круглого стола высокого уровня по Green Digital Action В рамках COP29 16 ноября пройдет круглый стол высокого уровня, посвященный Green Digital Action.
COP29
10 ноября 2024 г. 16:11
Анонсированы темы обсуждения круглого стола высокого уровня по Green Digital Action

В рамках COP29 16 ноября пройдет круглый стол высокого уровня, посвященный Green Digital Action.

Как передает Report, на мероприятии ожидается обсуждение следующих тем:

- Интеграция цифровых инноваций в климатические стратегии;

- Улучшение мониторинга климата и адаптация с использованием цифровых инструментов;

- Устранение воздействия цифровизации на окружающую среду;

- Демонстрация успешных инициатив в области устойчивого развития;

- Создание возможностей для дальнейшего сотрудничества в целях согласования цифровой трансформации с глобальными климатическими целями.

Отметим, что круглый стол будет приурочен ко Дню науки, технологий и инноваций/цифровизации.

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Версия на азербайджанском языке Yaşıl Rəqəmsal Fəaliyyət üzrə yüksək səviyyəli dəyirmi masada müzakirə olunan məsələlər açıqlanıb

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