Анналез Доддс: Великобритания поддерживает климатические инициативы Азербайджана

Великобритания поддерживает климатические инициативы Азербайджана.

Великобритания поддерживает климатические инициативы Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила министр по делам содружества и вопросам развития Министерства иностранных дел Великобритании Аннелиз Доддс на заседании группы высокого уровня "Климат и мир" в рамках COP29.

"Мы с нетерпением ожидаем создания нового Бакинского хаба и сети государств для помощи нуждающимся в поиске партнеров и привлечении большего объема финансирования на борьбу с изменением климата. За последнее десятилетие 10 наиболее пострадавших государств мира получили всего 2 млн долларов. 1% от общего объема глобального финансирования борьбы с изменением климата", - отметила министр.