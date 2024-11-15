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Анналез Доддс: Великобритания поддерживает климатические инициативы Азербайджана

Анналез Доддс: Великобритания поддерживает климатические инициативы Азербайджана Великобритания поддерживает климатические инициативы Азербайджана.
COP29
15 ноября 2024 г. 12:04
Анналез Доддс: Великобритания поддерживает климатические инициативы Азербайджана

Великобритания поддерживает климатические инициативы Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявила министр по делам содружества и вопросам развития Министерства иностранных дел Великобритании Аннелиз Доддс на заседании группы высокого уровня "Климат и мир" в рамках COP29.

"Мы с нетерпением ожидаем создания нового Бакинского хаба и сети государств для помощи нуждающимся в поиске партнеров и привлечении большего объема финансирования на борьбу с изменением климата. За последнее десятилетие 10 наиболее пострадавших государств мира получили всего 2 млн долларов. 1% от общего объема глобального финансирования борьбы с изменением климата", - отметила министр.

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Версия на английском языке Annalese Dodds: UK supports Azerbaijan's climate initiatives
Версия на азербайджанском языке Britaniyalı nazir: Azərbaycanın iqlim təşəbbüslərini dəstəkləyirik

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