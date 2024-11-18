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Алиреза Джахангири: Продолжение снижения уровня Каспия может иметь разрушительные последствия

Алиреза Джахангири: Продолжение снижения уровня Каспия может иметь разрушительные последствия Значительное обмеление Каспия связано с изменением климата и антропогенными факторами.
COP29
18 ноября 2024 г. 10:04
Алиреза Джахангири: Продолжение снижения уровня Каспия может иметь разрушительные последствия

Значительное обмеление Каспия связано с изменением климата и антропогенными факторами.

Как передает Report, об этом заявил помощник министра иностранных дел Ирана по вопросам Каспийского моря Алиреза Джахангири на мероприятии, посвященном снижению уровня Каспийского моря и изменению климата, в павильоне Азербайджана в рамках COP29.

По его словам, это представляет угрозу для морской флоры и фауны, а также социально-экономического развития прибрежных территорий, имея значительные последствия для населения.

"Продолжение снижения уровня моря текущими темпами может иметь разрушительные последствия и привести к экологическому кризису, включая высыхание небольших заливов и водно-болотных угодий", - сказал он.

Подводя итог, Джахангири отметил, что использование международного опыта в области контроля колебаний уровня воды и возрождения водно-болотных угодий и озер, а также обеспечение жизнедеятельности населения прибрежных территорий должно быть приоритетом в вопросах сотрудничества стран региона.

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