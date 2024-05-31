Александр Зуев: Председательство Азербайджана в COP29 - показатель активного участия в климатической борьбе

Обновленные международные стандарты в сфере разминирования будет опубликованы в ближайшее время.

Председательство Азербайджана на COP29 свидетельствует о желании страны принимать активное участие в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом говорится в видеообращении помощника генерального секретаря ООН по делам органов обеспечения законности и безопасности в Департаменте миротворческих операций Александра Зуева к участникам III Международной конференции по разминированию.

Зуев поблагодарил правительство Азербайджана за усилия по защите окружающей среды, в частности за инициативу о добавлении разминирования в повестку дня ООН в качестве 18-й цели устойчивого развития (ЦУР).

"Председательство Азербайджана на COP29 свидетельствует о стремлении страны принимать активное участие в борьбе с изменением климата. Высоко ценю работу, проделанную под руководством резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанки Андреевой. Призываю к совместным усилиям ради более зеленого будущего”, - сказал он.

Он также подчеркнул, что обновленные международные стандарты в сфере разминирования будут опубликованы в ближайшее время.