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Александр Зуев: Председательство Азербайджана в COP29 - показатель активного участия в климатической борьбе

Александр Зуев: Председательство Азербайджана в COP29 - показатель активного участия в климатической борьбе Обновленные международные стандарты в сфере разминирования будет опубликованы в ближайшее время.
COP29
31 мая 2024 г. 11:13
Александр Зуев: Председательство Азербайджана в COP29 - показатель активного участия в климатической борьбе

Председательство Азербайджана на COP29 свидетельствует о желании страны принимать активное участие в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом говорится в видеообращении помощника генерального секретаря ООН по делам органов обеспечения законности и безопасности в Департаменте миротворческих операций Александра Зуева к участникам III Международной конференции по разминированию.

Зуев поблагодарил правительство Азербайджана за усилия по защите окружающей среды, в частности за инициативу о добавлении разминирования в повестку дня ООН в качестве 18-й цели устойчивого развития (ЦУР).

"Председательство Азербайджана на COP29 свидетельствует о стремлении страны принимать активное участие в борьбе с изменением климата. Высоко ценю работу, проделанную под руководством резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанки Андреевой. Призываю к совместным усилиям ради более зеленого будущего”, - сказал он.

Он также подчеркнул, что обновленные международные стандарты в сфере разминирования будут опубликованы в ближайшее время.

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Версия на английском языке Alexander Zuev: Azerbaijan's hosting of COP29 shows its interest in environmental protection
Версия на азербайджанском языке Aleksandr Zuyev: Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi ətraf mühit sahəsində işlər görməkdə maraqlı olduğunu göstərir

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