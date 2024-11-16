ADSEA: Устойчивость лежит в основе подхода Азербайджана к управлению водными ресурсами

Устойчивость лежит в основе подхода Азербайджана к управлению водными ресурсами.

Устойчивость лежит в основе подхода Азербайджана к управлению водными ресурсами.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Асад Ширинов на мероприятии "Инновационные подходы в устойчивом управлении водными ресурсами" в рамках СОР29.

По его словам, усугубление проблемы дефицита воды из-за изменения климата показывает важность интеграции принципов устойчивого развития во все аспекты водной политики страны: "Данный подход соответствует Цели 6 в области устойчивого развития по обеспечению питьевого водоснабжения и услуг санитарии и ЦУР 13 по борьбе с изменением климата, что демонстрирует нашу приверженность удовлетворению текущих потребностей без ущерба для будущих поколений. Это также отражает недавно разработанная Национальная водная стратегия Азербайджана".

Ширинов дал подробную информацию о реализованных проектах и шагах в направлении модернизации водного хозяйства в Азербайджане, отметив, что в условиях растущих климатических проблем альтернативные источники воды стали важной частью водной стратегии Азербайджана.

Он напомнил, что Азербайджан построил современные водохранилища на освобожденных территориях и восстановил базовую водную инфраструктуру, чтобы противостоять воздействию изменения климата.

Азербайджан признает важность международного сотрудничества и климатического финансирования для достижения поставленных целей, добавил Ширинов.