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ADSEA: Устойчивость лежит в основе подхода Азербайджана к управлению водными ресурсами

ADSEA: Устойчивость лежит в основе подхода Азербайджана к управлению водными ресурсами Устойчивость лежит в основе подхода Азербайджана к управлению водными ресурсами.
COP29
16 ноября 2024 г. 17:15
ADSEA: Устойчивость лежит в основе подхода Азербайджана к управлению водными ресурсами

Устойчивость лежит в основе подхода Азербайджана к управлению водными ресурсами.

Как сообщает Report, об этом заявил советник председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Асад Ширинов на мероприятии "Инновационные подходы в устойчивом управлении водными ресурсами" в рамках СОР29.

По его словам, усугубление проблемы дефицита воды из-за изменения климата показывает важность интеграции принципов устойчивого развития во все аспекты водной политики страны: "Данный подход соответствует Цели 6 в области устойчивого развития по обеспечению питьевого водоснабжения и услуг санитарии и ЦУР 13 по борьбе с изменением климата, что демонстрирует нашу приверженность удовлетворению текущих потребностей без ущерба для будущих поколений. Это также отражает недавно разработанная Национальная водная стратегия Азербайджана".

Ширинов дал подробную информацию о реализованных проектах и шагах в направлении модернизации водного хозяйства в Азербайджане, отметив, что в условиях растущих климатических проблем альтернативные источники воды стали важной частью водной стратегии Азербайджана.

Он напомнил, что Азербайджан построил современные водохранилища на освобожденных территориях и восстановил базовую водную инфраструктуру, чтобы противостоять воздействию изменения климата.

Азербайджан признает важность международного сотрудничества и климатического финансирования для достижения поставленных целей, добавил Ширинов.

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Версия на английском языке ADSEA: Sustainability at core of Azerbaijan’s approach to water management
Версия на азербайджанском языке ADSEA: Dayanıqlılıq Azərbaycanın su ehtiyatlarının idarə edilməsinə yanaşmanın özəyini təşkil edir

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