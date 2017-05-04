Сборная Азербайджана сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ ФИФА обнародовала новый рейтинговый список сборных мира.

Как сообщает Report, в позиции национальной сборной Азербайджана по футболу по сравнению с прошлым месяцем изменений не произошло. Команда, главным тренером которой является Роберт Просинечки, расположилась в списке на 87 месте.

Что же касается соперников по отборочной группе этапа ЧМ 2018 года, их позиция также остается неизменной.

Германия (1464 очка) на 3 месте, Северная Ирландия (823 очка) - 26, Чехия (679 очков) - 42, Норвегия (387 очков) - 86, а Сан-Марино (12 очков) - 204.

Увеличив количество очков до 1672, Бразилия сохранила свое лидерство. А Аргентина с 1603 очками находится на 2-ой позиции.

Отметим, что следующий рейтинг будет обнародован 1 июня.