 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Определился стадион, где пройдет матч между Азербайджаном и Северной Ирландией

    Встреча состоится 10 июня на Bakcell Arena

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Определился стадион отборочного группового матча Чемпионата мира 2018 года по футболу между национальными командами Азербайджана и Северной Ирландии.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, встреча начнется 10 июня в 20:00 на "Bakcell Arena".

    Отметим, что первый официальный матч в этом году в рамках отборочного группового этапа ЧМ 2018 года сборная Азербайджана проведет против Германии. Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi