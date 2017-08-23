Обнародован состав сборной Азербайджана по футболу на матчи с Норвегией и Сан-Марино - СПИСОК

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Азербайджана на матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2018 года с Норвегией и Сан-Марино.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, главный тренер Роберт Просинечки на предстоящие игры пригласил 25 футболистов.
Среди них впервые оказался и игрок клуба "Зиря" Темкин Халилзаде.
|ИМЯ, ФАМИЛИЯ
|КЛУБ
|Кямран Агаев
|Млада (Чехия)
|Анар Назиров
|Зиря
|Салахат Агаев
|Нефтчи
|Тарлан Гулиев
|Интер
|Бедави Гусейнов
|Карабах
|Рашад Садыгов
|Карабах
|Максим Медведев
|Карабах
|Павел Пашаев
|Александрия (Украина)
|Магомед Мирзабеков
|Нефтчи
|Урфан Аббасов
|Габала
|Руслан Абышов
|Нефтчи
|Рахид Амиркулиев
|Карабах
|Гара Гараев
|Карабах
|Дмитрий Назаров
|Ауэ (Германия)
|Темкин Халилзаде
|Зиря
|Махир Мадатов
|Карабах
|Джавид Гусейнов
|Габала
|Араз Абдуллаев
|Анортосис (Кипр)
|Афран Исмайлов
|Карабах
|Ричард Алмейда
|Карабах
|Агабала Рамазанов
|Карабах
|Руслан Гурбанов
|Габала
|Намик Алескеров
|Нефтчи
|Рамиль Шейдаев
|Жилина (Словакия)
|Ренат Дадашев
|Айнтрахт (Германия)
Отметим, что сборная Азербайджана встретится с Норвегией 1 сентября в Осло, с Сан-Марино сыграет 4 сентября на Bakcell Arena в Баку.
Sport DepartmentАвтор новости
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