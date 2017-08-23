 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародован состав сборной Азербайджана по футболу на матчи с Норвегией и Сан-Марино - СПИСОК

    Были приглашены 25 футболистов

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Азербайджана на матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2018 года с Норвегией и Сан-Марино. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, главный тренер Роберт Просинечки на предстоящие игры пригласил 25 футболистов.

    Среди них впервые оказался и игрок клуба "Зиря" Темкин Халилзаде.

    ИМЯ, ФАМИЛИЯКЛУБ
    Кямран АгаевМлада (Чехия)
    Анар НазировЗиря
    Салахат АгаевНефтчи
    Тарлан ГулиевИнтер
    Бедави ГусейновКарабах
    Рашад СадыговКарабах
    Максим МедведевКарабах
    Павел ПашаевАлександрия (Украина)
    Магомед МирзабековНефтчи
    Урфан АббасовГабала
    Руслан АбышовНефтчи
    Рахид АмиркулиевКарабах
    Гара ГараевКарабах
    Дмитрий НазаровАуэ (Германия)
    Темкин ХалилзадеЗиря
    Махир МадатовКарабах
    Джавид ГусейновГабала
    Араз АбдуллаевАнортосис (Кипр)
    Афран ИсмайловКарабах
    Ричард АлмейдаКарабах
    Агабала РамазановКарабах
    Руслан ГурбановГабала
    Намик АлескеровНефтчи
    Рамиль ШейдаевЖилина (Словакия)
    Ренат ДадашевАйнтрахт (Германия)

    Отметим, что сборная Азербайджана встретится с Норвегией 1 сентября в Осло, с Сан-Марино сыграет 4 сентября на Bakcell Arena в Баку. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi