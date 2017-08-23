Обнародован состав сборной Азербайджана по футболу на матчи с Норвегией и Сан-Марино - СПИСОК

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Обнародован состав сборной Азербайджана на матчи отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2018 года с Норвегией и Сан-Марино.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, главный тренер Роберт Просинечки на предстоящие игры пригласил 25 футболистов.

Среди них впервые оказался и игрок клуба "Зиря" Темкин Халилзаде.

ИМЯ, ФАМИЛИЯ КЛУБ Кямран Агаев Млада (Чехия) Анар Назиров Зиря Салахат Агаев Нефтчи Тарлан Гулиев Интер Бедави Гусейнов Карабах Рашад Садыгов Карабах Максим Медведев Карабах Павел Пашаев Александрия (Украина) Магомед Мирзабеков Нефтчи Урфан Аббасов Габала Руслан Абышов Нефтчи Рахид Амиркулиев Карабах Гара Гараев Карабах Дмитрий Назаров Ауэ (Германия) Темкин Халилзаде Зиря Махир Мадатов Карабах Джавид Гусейнов Габала Араз Абдуллаев Анортосис (Кипр) Афран Исмайлов Карабах Ричард Алмейда Карабах Агабала Рамазанов Карабах Руслан Гурбанов Габала Намик Алескеров Нефтчи Рамиль Шейдаев Жилина (Словакия) Ренат Дадашев Айнтрахт (Германия)

Отметим, что сборная Азербайджана встретится с Норвегией 1 сентября в Осло, с Сан-Марино сыграет 4 сентября на Bakcell Arena в Баку.