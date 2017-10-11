Хет-трик Месси вывел Аргентину на ЧМ-2018, Чили за бортом мундиаля

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Сборная Аргентины пробилась на чемпионат мира 2018 года в России.

Как передает Report, в матче заключительного, 18-го тура южноамериканской квалификации аргентинцы на выезде одержали волевую победу над Эквадором — 3:1.

В составе сборной Аргентины хет-триком отметился Лионель Месси (12-я, 20-я и 62-я минуты), за Эквадор гол забил Ромарио Ибарра (1).

Аргентинцы набрали 28 очков и заняли третье место в отборочной группе, выйдя на ЧМ напрямую. Первыми стали бразильцы, которые в заключительном туре нанесли поражение Чили — 3:0, оставив команду Хуана Антонио Пицци без мундиаля. Второе место в активе Уругвая, который в 18-м туре обыграл Боливию — 4:2. Четвёртыми стали колумбийцы, которые в заключительном туре сыграли вничью с Перу — 1:1. Перуанцы заняли 5-е место и сразятся за право сыграть на ЧМ-2018 в стыковых матчах с Новой Зеландией.

Итоговое турнирное положение: 1. Бразилия — 41 очко; 2. Уругвай — 31; 3. Аргентина — 28; 4. Колумбия — 27; 5. Перу — 26; 6. Чили — 26; 7. Парагвай — 24; 8. Эквадор — 20; 9. Боливия — 14; 10. Венесуэла — 12.

ЧМ-2018 - Южная Америка. Южная Америка. 18-й тур

Эквадор – Аргентина - 1 : 3

1:0 – Ибарра – 1, 1:1 – Месси – 12, 1:2 – Месси – 20, 1:3 – Месси – 62

Бразилия – Чили - 3 : 0

1:0 – Паулиньо – 55, 2:0 – Жезус – 57, 3:0 – Жезус – 90+3

Уругвай – Боливия - 4 : 2

0:1 – Сильва – 24 (автогол), 1:1 – Касерес – 39, 2:1 – Кавани – 42, 3:1 – Суарес – 60, 4:1 – Суарес – 76, 4:2 – Годин – 79 (автогол)

Перу – Колумбия - 1 : 1

0:1 – Родригес – 56, 1:1 – Герреро – 76

Парагвай – Венесуэла - 0 : 1

0:1 – Эррера – 84

Удаления: Гомес, 89 – Анхель, 89