Азербайджанцы Москвы устроили флешмоб в преддверии финала ЧМ-2018 - ФОТО

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Москва. 15 июля. REPORT.AZ/ Представители азербайджанских общественных организации Москвы и Московской области устроили музыкальный и танцевальный флешмоб в центре Москвы на Красной площади.

Как передает московское бюро Report, целью мероприятия было привлечение внимание туристов к азербайджанской культуре, а так же поддержка ЧМ-2018 со стороны представителей азербайджанской диаспоры.

В центре Москвы, где в эти дни полно туристов из разных стран, активисты диаспоры продемонстрировали азербайджанские песни и танцы. Многих иностранцев, среди которых были и известные люди, заинтересовала такая демонстрация культуры: они подходили, задавали вопросы, общались с азербайджанцами.

Один из лидеров азербайджанской диаспоры Москвы, руководитель фонда РВАК Шамиль Тагиев отметил, что чемпионат мира по футболу является мероприятием мирового масштаба, и быть частью этого праздника большая честь для азербайджанцев России.

"Очень интересно было выходить по вечерам в московские фан-зоны и наблюдать за эмоциями и культурой разных народов мира. Поэтому и сегодня в предпоследний день чемпионата мы совместно с другими общественными организациями решили выйти в центр Москвы, показать свою культуру и добавить в этот огромный праздник свой национальный колорит", - сказал Ш. Тагиев.

Далее азербайджанцы посмотрели на больших экранах матч за 3-е место между Бельгией и Англией. Предпочтения у соотечественников разделились, но все сошлись на том, что это был один из самых красивых матчей российского мундиаля.

Напомним, что сегодня 15 июля, на стадионе "Лужники" состоится финал ЧМ-2018, в котором сойдутся сборные Франции и Хорватии.