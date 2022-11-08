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Сборная Дании объявила предварительный список игроков на ЧМ-2022

Сборная Дании объявила предварительный список игроков на ЧМ-2022 Сборная Дании объявила предварительный список игроков, выступающих на ЧМ-2022 в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
8 ноября 2022 г. 00:46
Сборная Дании объявила предварительный список игроков на ЧМ-2022

Сборная Дании объявила предварительный список игроков, выступающих на ЧМ-2022 в Катаре.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт команды, пока в этот список попал 21 футболист. Еще пять игроков будут названы дополнительно.

Вратари: Каспер Шмейхель ("Ницца", Франция), Оливер Кристенсен ("Герта", Германия);

Защитники: Симон Кьер ("Милан", Италия), Йоаким Андерсен ("Кристалл Пелас", Англия), Йоаким Меле ("Аталанта", Италия), Андреас Кристенсен ("Барселона", Испания), Расмус Кристенсен ("Лидс", Англия), Йенс Ларсен ("Трабзонспор", Турция), Виктор Нельссон ("Галатасарай", Турция), Даниэль Васс ("Брондбю);

Полузащитники: Томас Дилейни ("Севилья", Испания), Матиас Йенсен ("Брентфорд", Англия), Кристиан Эриксен ("Манчестер Юнайтед", Англия), Пьер-Эмиль Хейберг ("Тоттенхэм", Англия);

Нападающие: Андреас Сков Ольсен ("Брюгге", Бельгия), Эспер Линдстрем ("Айнтрахт", Германия), Андреас Корнелиус ("Копенгаген"), Мартин Брайтвайт ("Эспаньол", Испания), Каспер Дольберг ("Севилья") , Миккель Дамсгор ("Брентфорд", Англия); Йонас Винд ("Вольфсбург", Германия).

Напомним, сборная Дании на ЧМ-2022 выступит в одной группе с Тунисом, Францией и Австралией.

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