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Роналду недоволен тренером сборной Португалии из-за замен на ЧМ-2022

Роналду недоволен тренером сборной Португалии из-за замен на ЧМ-2022 Нападающий Криштиану Роналду недоволен тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем на чемпионате мира-2022 в Катаре.
Чемпионат мира - 2022
4 декабря 2022 г. 17:15
Роналду недоволен тренером сборной Португалии из-за замен на ЧМ-2022

Нападающий Криштиану Роналду недоволен тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Как передает Report со ссылкой на Correio da Manha, Роналду недоволен тем, что наставник португальцев менял его во вторых таймах каждого матча на групповом этапе. Криштиану хочет проводить на поле как можно больше времени. Ситуация находится на контроле у Федерации футбола Португалии, которая пытается не допустить дестабилизации своей сборной во время ЧМ-2022.

Напомним, Португалия выступала в одной группе с Уругваем, Южной Кореей и Ганой. Португальцы заняли первое место в турнирной таблице своего квартета. В 1/8 финала ЧМ-2022 команда Фернанду Сантуша сыграет со сборной Швейцарии. Матч состоится 6 декабря.

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