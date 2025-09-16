Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Золото обновило рекорд, подорожав выше $3735 за унцию

    Бизнес
    • 16 сентября, 2025
    • 15:08
    Золото обновило рекорд, подорожав выше $3735 за унцию

    Цены на золото продолжают расти днем 17 сентября, обновляя исторические максимумы.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    Отмечается, что на бирже Comex декабрьские фьючерсы на золото дорожают на 0,4% и торгуются у $3 735,5 за тройскую унцию. С начала года золото подскочило в цене на 35%.

    Повышению цены драгметалла способствует ослабление курса доллара США на ожиданиях первого с декабря прошлого года снижения процентных ставок Федеральной резервной системой 17 сентября. Вероятность того, что ставка будет понижена на 25 базисных пунктов, оценивается рынком примерно в 96%, по данным CME FedWatch. При этом аналитики и участники видят небольшую вероятность того, что ставка будет уменьшена сразу на 50 б.п.

    Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет сегодня около 0,3%. Ослабление доллара повышает спрос на золото со стороны держателей других валют.

    золото драгметаллы Биржа Comex ICE Цена на золото

    Последние новости

    15:59

    ЦАХАЛ призвал провести срочную эвакуацию из йеменского порта Ходейда

    Другие страны
    15:46

    Президенты Азербайджана и ОАЭ ознакомились с ходом строительных работ в мечети Йени Шуша

    Внешняя политика
    15:41
    Фото

    Президенты Азербайджана и ОАЭ посетили Шушинский филиал Национального музея ковра

    Внешняя политика
    15:32

    Гарегин II пригласил Папу Римского в Армению

    В регионе
    15:32

    Центробанк Азербайджана выдал обязательные предписания двум кредитным союзам

    Финансы
    15:32
    Фото

    Президенты Азербайджана и ОАЭ осмотрели в Шуше расстрелянные памятники известным личностям

    Другие
    15:29

    Ильхам Намик Кямал о проблемах молодых актеров: Нужда делает их зависимыми и уязвимыми

    Искусство
    15:24

    В Азербайджане появятся первые лаборатории прототипирования для инновационных проектов - ЭКСКЛЮЗИВ

    ИКТ
    15:22

    В Джалилабаде школьник убил одноклассника

    Происшествия
    Лента новостей