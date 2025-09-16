Золото обновило рекорд, подорожав выше $3735 за унцию

Цены на золото продолжают расти днем 17 сентября, обновляя исторические максимумы.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что на бирже Comex декабрьские фьючерсы на золото дорожают на 0,4% и торгуются у $3 735,5 за тройскую унцию. С начала года золото подскочило в цене на 35%.

Повышению цены драгметалла способствует ослабление курса доллара США на ожиданиях первого с декабря прошлого года снижения процентных ставок Федеральной резервной системой 17 сентября. Вероятность того, что ставка будет понижена на 25 базисных пунктов, оценивается рынком примерно в 96%, по данным CME FedWatch. При этом аналитики и участники видят небольшую вероятность того, что ставка будет уменьшена сразу на 50 б.п.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет сегодня около 0,3%. Ослабление доллара повышает спрос на золото со стороны держателей других валют.