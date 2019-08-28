В Африке запретили экспорт слонов

Более 180 стран CITES (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) запретили продажу слонов из Африки на другие континенты.

Как передает Report со ссылкой на DW, международная конференция в Женеве приняла решение о запрете слонов из четырех африканских стран на другие континенты.

Таким образом, решение положило конец практике продажи слонов африканскими странами в зоопарки и цирки по всему миру. Запрет коснулся таких стран, как Зимбабве, Ботсвана, Намибия и ЮАР. В основном они экспортируют животных в Китай. А вот перевоз животных в регионы, которые являются их средой обитания, по-прежнему разрешен.

Главным противником запрета на экспорт слонов стала Зимбабве. По данным немецкой организации Pro Wildlife, эта страна с 2012 по 2017 годы продала Китаю не менее 108 детенышей слонов. А Намибия, также недовольная решением, пригрозила выйти из конвенции.

Защитники животных приветствовали решение конференции. "Слоны высокоинтеллектуальны и социальны. Вырванные из стада животные остаются травмированными на протяжении всей жизни, у них развиваются расстройства поведения, отчасти они рано умирают", - заявила представитель Pro Wildlife Даниэла Фрайер.

Однако, ЕС настоял на включение в окончательное решение конференции пункта о "чрезвычайных обстоятельствах". В экстренных случаях и с разрешения комитета CITES экспорт слонов по-прежнему возможен.

Ранее сообщалось, что дикие слоны в Китае убили трех человек. Эксперты объясняют частые случаи нападения слонов тем, что в этом году из-за засухи слонам не хватает питания.

А в Испании "самая грустная слониха" умерла в одиночестве. Животное прожило 47 лет в испанском зоопарке, из них 43 года - в полном одиночестве. Из-за этого оно страдало депрессией.