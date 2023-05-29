Железнодорожные грузоперевозки из Ирана в Азербайджан выросли на 81%

За последние 2 месяца железнодорожным транспортом из Ирана в Азербайджан было перевезено 120,125 тыс. тонн грузов.

За последние 2 месяца железнодорожным транспортом из Ирана в Азербайджан было перевезено 120,125 тыс. тонн грузов.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Mehr, об этом заявил представитель компании "Иранские железные дороги" Гуламхусейн Валди.

По его словам, это на 81% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Грузоперевозки по железнодорожной линии Астара-Астара между Ираном и Азербайджаном растут в геометрической прогрессии", - сказал он.

Отметим, что железнодорожная линия Астара-Астара является частью проекта Север-Юг, соединяющего железные дороги Ирана с железнодорожной системой Азербайджана. Протяженность дороги составляет 10 км от города Астара до границы с Ираном и 2 км от города Астара в Иране.

Азербайджан, Россия и Иран планируют в 2023 году подписать межправительственное соглашение о строительстве последней части, необходимой для завершения наземного железнодорожного маршрута коридора "Север-Юг".