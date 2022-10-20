Здислав Сокал: Ждем азербайджанские компании в Польше

Ждем азербайджанские компании в Польше, увеличение их числа послужит укреплению экономического сотрудничества между двумя странами.

Ждем азербайджанские компании в Польше, увеличение их числа послужит укреплению экономического сотрудничества между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом член правления Польского агентства инвестиций и торговли Здислав Сокал заявил на проходящем сегодня в Баку бизнес-форуме Польша-Азербайджан.

Сокал отметила, что Польша налаживает крепкое сотрудничество с Азербайджаном.

"Польша всячески поддерживает и оказывает помощь иностранным инвесторам, но также мы не должны забывать о выходе наших инвесторов на другие рынки. Мы также ждем азербайджанские компании в Польше", - заявил он.