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Здислав Сокал: Ждем азербайджанские компании в Польше

Здислав Сокал: Ждем азербайджанские компании в Польше Ждем азербайджанские компании в Польше, увеличение их числа послужит укреплению экономического сотрудничества между двумя странами.
Бизнес
20 октября 2022 г. 11:58
Здислав Сокал: Ждем азербайджанские компании в Польше

Ждем азербайджанские компании в Польше, увеличение их числа послужит укреплению экономического сотрудничества между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом член правления Польского агентства инвестиций и торговли Здислав Сокал заявил на проходящем сегодня в Баку бизнес-форуме Польша-Азербайджан.

Сокал отметила, что Польша налаживает крепкое сотрудничество с Азербайджаном.

"Польша всячески поддерживает и оказывает помощь иностранным инвесторам, но также мы не должны забывать о выходе наших инвесторов на другие рынки. Мы также ждем азербайджанские компании в Польше", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Zdzislav Sokal: “Azərbaycan şirkətlərini Polşada gözləyirik”
Версия на английском языке Zdzisław Sokal says Poland eager to see Azerbaijani companies in its market

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