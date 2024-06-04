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Завтра в Санкт-Петербурге пройдет российско-азербайджанский бизнес-диалог

Завтра в Санкт-Петербурге пройдет российско-азербайджанский бизнес-диалог В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума, который пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня, состоится российско-азербайджанский бизнес-диалог.
Бизнес
4 июня 2024 г. 18:15
Завтра в Санкт-Петербурге пройдет российско-азербайджанский бизнес-диалог

В рамках XXVII Петербургского международного экономического форума, который пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 8 июня, состоится российско-азербайджанский бизнес-диалог.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

На мероприятии будут обсуждены перспективы углубления экономического сотрудничества между двумя странами.

Основное внимание будет уделено расширению торговых и инвестиционных связей, включая сотрудничество в области сельского хозяйства, фармацевтики, энергетики, логистики и банковского дела.

В рамках мероприятия ожидаются выступления заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, вице-премьера России Алексея Оверчука, первого заместителя министра экономики Азербайджана Эльнура Алиева, заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вольвача, заместителя министра иностранных дел России Михаила Галузина, руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России Сергея Данкверта, губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина и председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхана Мамедова.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Sankt-Peterburqda Rusiya-Azərbaycan biznes dialoqu keçiriləcək

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