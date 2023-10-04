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Завтра в Нахчыване пройдет карьерный форум

Завтра в Нахчыване пройдет карьерный форум Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана 5 октября организует в городе Нахчыван Карьерный форум под девизом "Новые возможности в древнем крае".
Бизнес
4 октября 2023 г. 21:45
Завтра в Нахчыване пройдет карьерный форум

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана 5 октября организует в городе Нахчыван Карьерный форум под девизом "Новые возможности в древнем крае".

Как передает местное бюро Report, впервые организованный в городе карьерный форум пройдет с участием четырех местных (менеджер по карьерным услугам Университета АДА Тарана Асланова, директор Центрального карьерного филиала Государственного агентства занятости Тогрул Алекпер, директор Отдела человеческих ресурсов школы Ландау Турал Исламов и директор по человеческим ресурсам Aurora Group Сеймур Ахмедов) и двух зарубежных (директор карьерного офиса университета Кадир Хас (Kadir Has University) Умур Чалыкоглу и представитель Türk Telecom Эсра Булду) спикеров.

В рамках форума будет проведено три панельные дискуссии. В завершение состоится обзор и оценка панелей, а также церемония закрытия.

В мероприятии примут участие представители государственного и частного секторов, консультанты по вопросам карьеры, тренеры, специалисты по персоналу, наставники по развитию и предприниматели.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Naxçıvanda Karyera Forumu keçiriləcək

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