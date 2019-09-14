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Завтра в Азербайджан прибудет вице-президент Турции

Завтра в Азербайджан прибудет вице-президент Турции

16 сентября в Баку состоятся 8-е заседание совместной Азербайджано-турецкой межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству и бизнес-форум. 

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, в связи с этим завтра в Баку прибудет турецкая делегация, возглавляемая вице-президентом Турции Фуадом Октаем, являющимся сопредседателем комиссии. 

С азербайджанской стороны комиссию возглавляет премьер-министр Новруз Мамедов. На повестке заседания будут вопросы экономического сотрудничества, совместные региональные проекты и перспективы дальнейшего взаимодействия.

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