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Заседание украино-азербайджанской межправкомиссии пройдет в январе

Заседание украино-азербайджанской межправкомиссии пройдет в январе

Заседание украино-азербайджанской межправительственной комиссии (МПК) пройдет в январе 2020 года в Киеве.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Украины Владимира Зеленского, об этом он заявил по итогам встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"Я думаю, что после этой встречи будут конкретные кейсы, инвестиции с очень конкретными сроками", - отметил президент.

Особое внимание, по словам В. Зеленского, было уделено совместным проектам в космической, авиационной отрасли, в частности самолетостроении. 

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сфере образования, культуры и гуманитарных вопросов.

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