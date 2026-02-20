Зампред ГТК: Расширение электронной торговли увеличивает число нарушений

В Азербайджане с расширением электронной торговли растет также число нарушений в таможенном секторе.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Гюлоглан Мурадлы на II Форуме судей Азербайджана в Баку.

Он отметил, что в 2025 году зарегистрировано более 36,4 тыс. таможенных нарушений. "В прошлом году в Азербайджане более 73 тыс. юридических и физических лиц осуществляли внешнеторговые операции со 180 странами, импортировано и экспортировано более 10 тыс. наименований товаров, а также оказаны услуги по проезду миллионов пассажиров и транспортных средств через таможенную границу", - сказал Мурадлы.