Замминистра: Возможности доступа предпринимателей к государственным льготным кредитам расширятся

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "Основная цель Фонда развития предпринимательства, созданного на базе Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП) при министерстве экономики, заключается в расширении доступа предпринимателей к льготным кредитам государства, использовании международных инструментов, предоставлении предпринимателям новых возможностей".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов.

По его словам, до сих пор за счет льготных кредитов государства профинансированы проекты 36 тыс. субъектов предпринимательства общей стоимостью 4,9 млрд долларов: "На эти проекты выделено 2,2 млрд манатов. Из этой суммы 1 млрд получен из госбюджета, остальная сумма – возвращенные средства. 72% кредитов приходятся на аграрный сектор. В настоящее время кредитный портфель фонда составляет 1,08 млрд манатов".

Замминистра также сообщил, что в 2018 году фонд предусматривал выделение льготных кредитов на 170 млн манатов, из них 113 млн манатов уже выделено.

По словам С.Мамедова, в результате последних изменений годовая процентная ставка по льготным кредитам снизилась с 6% до 5%.