Замминистра: Работники требуют свою зарплату раньше нас

Процесс перечисления средств азербайджанским предпринимателям и их наемным работникам полностью прозрачен, информация об этом ежедневно размещается на сайтах Министерства экономики и Государственной налоговой службы.
Как сообщает Report, об этом заявил замминистра экономики Сахиб Алекберов, отвечая на вопросы о контроле за расходованием выделенных предпринимателям средств.
"Список предпринимателей, которым предоставлена финансовая поддержка, открыто публикуется. Работники могут узнать, сколько государство перечислило средств для их предприятия. Они раньше нас требуют свои зарплаты с работодателей. Процесс полностью прозрачен", - сказал он.