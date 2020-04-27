Замминистра: Работники требуют свою зарплату раньше нас

© Report https://report.az/storage/news/dae18cd84fa511ff912b7bf8649a7d63/6aacb41b-6cf2-4114-883e-7cf1c3306051_292.jpg

Процесс перечисления средств азербайджанским предпринимателям и их наемным работникам полностью прозрачен, информация об этом ежедневно размещается на сайтах Министерства экономики и Государственной налоговой службы.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра экономики Сахиб Алекберов, отвечая на вопросы о контроле за расходованием выделенных предпринимателям средств.

"Список предпринимателей, которым предоставлена финансовая поддержка, открыто публикуется. Работники могут узнать, сколько государство перечислило средств для их предприятия. Они раньше нас требуют свои зарплаты с работодателей. Процесс полностью прозрачен", - сказал он.