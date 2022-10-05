Замминистра: Мы нацелены сократить разницу в уровне развития села и города

На новом этапе стратегического развития Азербайджана ставится задача усилить конкурентоспособность, инновационную направленность и финансовую стабильность национальной экономики, добиться инклюзивного и устойчивого экономического роста за счет сокр

На новом этапе стратегического развития Азербайджана ставится задача усилить конкурентоспособность, инновационную направленность и финансовую стабильность национальной экономики, добиться инклюзивного и устойчивого экономического роста за счет сокращения разницы между уровнем развития села и города.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Эльнур Алиев на проходящем в Агдаме Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

По его словам, для улучшения уровня жизни городского и сельского населения необходима комплексная политика: "Только за счет комплексных мер можно сократить разрыв между уровнем жизни в городе и в сельской местности".

"В соответствии с долгосрочной моделью инклюзивного развития Азербайджана, основной целью является создание на освобожденных территориях современной производственной инфраструктуры, привлечение инвестиций, направленных на применение современных технологий, и эффективная реализация потенциала региона. С этой целью в промышленных парках на освобожденных территориях созданы все условия для предпринимателей", - добавил заместитель министра.