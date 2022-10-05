О нас

Замминистра: Мы нацелены сократить разницу в уровне развития села и города

Замминистра: Мы нацелены сократить разницу в уровне развития села и города На новом этапе стратегического развития Азербайджана ставится задача усилить конкурентоспособность, инновационную направленность и финансовую стабильность национальной экономики, добиться инклюзивного и устойчивого экономического роста за счет сокр
Бизнес
5 октября 2022 г. 15:30
Замминистра: Мы нацелены сократить разницу в уровне развития села и города

На новом этапе стратегического развития Азербайджана ставится задача усилить конкурентоспособность, инновационную направленность и финансовую стабильность национальной экономики, добиться инклюзивного и устойчивого экономического роста за счет сокращения разницы между уровнем развития села и города.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Эльнур Алиев на проходящем в Агдаме Азербайджанском национальном градостроительном форуме.

По его словам, для улучшения уровня жизни городского и сельского населения необходима комплексная политика: "Только за счет комплексных мер можно сократить разрыв между уровнем жизни в городе и в сельской местности".

"В соответствии с долгосрочной моделью инклюзивного развития Азербайджана, основной целью является создание на освобожденных территориях современной производственной инфраструктуры, привлечение инвестиций, направленных на применение современных технологий, и эффективная реализация потенциала региона. С этой целью в промышленных парках на освобожденных территориях созданы все условия для предпринимателей", - добавил заместитель министра.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Deputy Minister: 'We aim to achieve balance between villages and cities'
Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Kənd və şəhərlər arasında inkişaf balansının artırılması hədəflənir"

Самое важное

В Национальном градостроительном форуме в Агдаме принимают участие более 130 представителей из 44 стран
В Национальном градостроительном форуме в Агдаме принимают участие более 130 представителей из 44 стран
5 октября 2022 г. 12:58
Прошло два года со дня второго ракетного удара ВС Армении по населенным пунктам Азербайджана
Прошло два года со дня второго ракетного удара ВС Армении по населенным пунктам Азербайджана
5 октября 2022 г. 00:03
В городе Агдам заложен фундамент жилого квартала для бывших вынужденных переселенцев
ФотоВ городе Агдам заложен фундамент жилого квартала для бывших вынужденных переселенцев
4 октября 2022 г. 21:19
В Агдаме открыт памятник Хуршидбану Натаван
ФотоВ Агдаме открыт памятник Хуршидбану Натаван
4 октября 2022 г. 21:08
Тофик Зульфугаров: Сегодня Армения усилила пропаганду на основе фейковых видео
Тофик Зульфугаров: Сегодня Армения усилила пропаганду на основе фейковых видео
4 октября 2022 г. 16:04
Президент Азербайджана: Уверен, что в нашу страну приедет больше туристов
Президент Азербайджана: Уверен, что в нашу страну приедет больше туристов
4 октября 2022 г. 13:17
В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
В Азербайджане 102 студентам присуждена президентская стипендия
3 октября 2022 г. 13:11
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
Президент Сербии: Без участия Ильхама Алиева нам было бы нелегко надеяться на диверсификацию поставок газа и электроэнергии
1 октября 2022 г. 20:51
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
Ильхам Алиев принял участие в официальном обеде для глав государств и правительств в Софии
1 октября 2022 г. 15:39
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
Кириакос Мицотакис: IGB обеспечит энергобезопасность и Балкан, и всего континента
1 октября 2022 г. 14:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi