Замминистра экономики: IFC выделила 500 млн долларов на 72 проекта в Азербайджане

Международная финансовая корпорация (IFC) предоставила Азербайджану кредиты без госгарантий в размере 500 млн долларов для 72 проектов.
Как сообщает Report, об этом заявил замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров.
По словам Н.Сафарова, IFC оказала техническую помощь в размере 4% этих кредитов за последние 16 лет: "В 2002-2018 годах IFC предоставила Азербайджану техническую помощь в размере 20 млн долларов. В трех инвестфондах IFC размещены 350 млн долларов Госнефтефонда (ГНФАР). Кроме того, IFC предоставила 250 млн долларов для проекта нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC)".
Замминистра также отметил, что корпорация выделила 4,7 млн долларов на проект "Усовершенствование бизнес-среды в Азербайджане".
Азербайджан является членом Международной финансовой корпорации с 1995 года.
Tural İbadlıАвтор новости