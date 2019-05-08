Замминистра экономики: IFC выделила 500 млн долларов на 72 проекта в Азербайджане

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Международная финансовая корпорация (IFC) предоставила Азербайджану кредиты без госгарантий в размере 500 млн долларов для 72 проектов.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров.

По словам Н.Сафарова, IFC оказала техническую помощь в размере 4% этих кредитов за последние 16 лет: "В 2002-2018 годах IFC предоставила Азербайджану техническую помощь в размере 20 млн долларов. В трех инвестфондах IFC размещены 350 млн долларов Госнефтефонда (ГНФАР). Кроме того, IFC предоставила 250 млн долларов для проекта нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC)".

Замминистра также отметил, что корпорация выделила 4,7 млн долларов на проект "Усовершенствование бизнес-среды в Азербайджане".

Азербайджан является членом Международной финансовой корпорации с 1995 года.