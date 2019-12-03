​Замминистра: Азербайджанские автомобили успешно продаются

В этом году продано до 3 тыс. легковых автомобилей Khazar, производимых в Нефтчалинском промышленном квартале.

Об этом сообщил Report заместитель министра иностранных дел Ниязи Сафаров.

"Завод, на котором производятся автомобили, смог за короткое время завоевать нишу на рынке, его продукция продается как за наличные, так и в лизинг, предоставляется техобслуживание. Новые модели будут представлены на рынке в следующем году. Завод следует стратегии по увеличению доли продаж", - сказал он.

По словам Сафарова, изучаются возможности экспорта автомобилей Khazar в Россию, Грузию, Украину и другие страны: "В 2020 году мы надеемся добиться успехов в этом направлении".