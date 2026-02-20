Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Замглавы: ГНС занимает третье место среди наиболее обжалуемых органов

    Бизнес
    • 20 февраля, 2026
    • 16:04
    Замглавы: ГНС занимает третье место среди наиболее обжалуемых органов

    Государственная налоговая служба при Министерстве экономики занимает третье место среди административных органов, на действия которых чаще всего подаются жалобы.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель руководителя ведомства Самира Мусаева на II Форуме судей Азербайджана в Баку.

    По ее словам, это может быть связано с широким охватом деятельности службы, большим числом субъектов, с которыми она взаимодействует, а также сложностью экономических отношений и финансовых процессов, зачастую требующих профессиональной поддержки и реализуемых по многоуровневым схемам.

    Мусаева также отметила, что судебная практика регулярно учитывается в деятельности налоговых органов.

    "Мы периодически делимся нашей практикой с судами. Часть ежегодных изменений в налоговое законодательство обусловлена именно выводами, сформированными на основе судебной практики", - подчеркнула она.

    судебные системы Налоговые органы Самира Мусаева ГНС II Форум судей Азербайджана
    Dövlət Vergi Xidməti şikayət edilən inzibati orqanlar arasında III yerdədir
    Ты - Король

    Последние новости

    16:25

    В Москве 16-летний студент поджег колонку на АЗС

    Другие страны
    16:21

    Капитальные затраты MOL в Азербайджане превысили $123 млн в 2025 году

    Энергетика
    16:19

    В РФ в здании парка-отеля произошел пожар, 20 человек самостоятельно эвакуировались

    В регионе
    16:14
    Фото

    Первой группе переселенцев в город Ходжавенд и одноименное село вручены ключи – ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    16:11

    Верховный суд Азербайджана зафиксировал снижение жалоб на Минтруда в 2025 году

    Внутренняя политика
    16:08

    Евросоюз планирует утвердить 20-й пакет санкций против России 23 февраля - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    16:04

    Замглавы: ГНС занимает третье место среди наиболее обжалуемых органов

    Бизнес
    16:02

    В Барде простились с шехидом I Карабахской войны Дадашем Дадашовым

    Внутренняя политика
    16:01

    МВФ: Счет текущих операций Азербайджана в 2026-2027гг. будет профицитным

    Финансы
    Лента новостей