Замглавы: ГНС занимает третье место среди наиболее обжалуемых органов

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики занимает третье место среди административных органов, на действия которых чаще всего подаются жалобы.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель руководителя ведомства Самира Мусаева на II Форуме судей Азербайджана в Баку.

По ее словам, это может быть связано с широким охватом деятельности службы, большим числом субъектов, с которыми она взаимодействует, а также сложностью экономических отношений и финансовых процессов, зачастую требующих профессиональной поддержки и реализуемых по многоуровневым схемам.

Мусаева также отметила, что судебная практика регулярно учитывается в деятельности налоговых органов.

"Мы периодически делимся нашей практикой с судами. Часть ежегодных изменений в налоговое законодательство обусловлена именно выводами, сформированными на основе судебной практики", - подчеркнула она.