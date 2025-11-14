Забратский машиностроительный завод выставлен на приватизацию

Государственная служба по имущественным вопросам объявила инвестиционный конкурс по продаже государственного пакета акций ОАО "Забратский машиностроительный завод".

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, приватизация проводится в рамках II Государственной программы по приватизации госимущества.

Для участия в конкурсе претенденты должны представить инвестиционную программу стоимостью не менее 4 млн манатов, указав направления вложений, сроки их реализации, а также предложения по созданию рабочих мест, внедрению современных технологий и расширению ассортимента продукции.

Обязательства предприятия составляют 951 839 манатов. Победитель должен в течение 30 дней после утверждения итогового протокола подписать договор купли-продажи и перечислить в госбюджет не менее 2,85 млн манатов, выполнив также остальные условия договора.

К участию допускаются как граждане Азербайджана, так и иностранные инвесторы. Заявки принимаются до 15 декабря по адресу: Баку, проспект Гейдара Алиева, 139. Оценка предложений начнется 16 декабря в 15:00.