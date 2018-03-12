За последние 5 лет Азербайджан вложил в грузинскую экономику 3 млрд долларов

Тбилиси. 12 марта. REPORT.AZ/ В течение 2013-2017 годов Азербайджан вложил в грузинскую экономику инвестиции в размере 3 млрд долларов США и с этой точки зрения за последние 5 лет находился на первом месте среди других зарубежных стран.

Об этом грузинское бюро Report сообщает со ссылкой на Национальную службу статистики страны.

По информации, только за прошлый год в грузинскую экономику вложено 1 861,9 млн. долларов, 482,1 млн долларов или 25,9% из которых приходятся на долю Азербайджана. На данный момент в соседней стране действуют около 1 300 компаний с азербайджанским капиталом. В том числе, Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) является одной из успешно действующих в стране иностранных компаний.

Количество действующих в Азербайджане компаний с грузинским капиталом превышает 300. В прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 17%.

Кроме Азербайджана, в первую пятерку стран по объему инвестиций в экономику Грузии вошли Турция (279 млн. долларов), Великобритания (250,4 млн долларов), Нидерланды (224,3 млн долларов) и Чехия (133,8 млн долларов).

В 2017 году иностранные инвестиции в основном были вложены в сферы транспорта и связи, финансовую, строительную, энергетическую сферу Грузии и сектор недвижимости.