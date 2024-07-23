О нас

В Азербайджане за полгода зарегистрированы права собственности на более чем 178 тыс. объектов недвижимости

В Азербайджане за полгода зарегистрированы права собственности на более чем 178 тыс. объектов недвижимости В январе-июне этого года в Азербайджане зарегистрированы и обеспечены выпиской из госреестра 177 664 объекта недвижимости.
Бизнес
23 июля 2024 г. 14:44
В Азербайджане за полгода зарегистрированы права собственности на более чем 178 тыс. объектов недвижимости

В январе-июне этого года в Азербайджане зарегистрированы и обеспечены выпиской из госреестра 177 664 объекта недвижимости.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по вопросам собственности при Министерстве экономики.

Согласно информации, 27 707 (15,6%) из этого показателя приходится на первичную, а 149 957 (84,4%) - на повторную регистрацию.

За отчетный период проведена государственная регистрация 27 695 прав собственности на частные жилые и дачные дома, 39 388 - на квартиры, 104 580 - на земельные участки, 1 586 - на нежилые здания, 4 017 - на нежилые помещения, 376 - на имущественные комплексы, 22 - на многоэтажные жилые дома.

45 513 зарегистрированных в этот период прав собственности приходится на Баку, а остальные - на регионы.

За первое полугодие этого года составлено 132 115 технических паспортов, зарегистрировано 35 203 ипотечных договора.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı 33 % azalıb

Другие новости из категории

Азербайджан начал поставки авокадо из двух стран
Азербайджан начал поставки авокадо из двух стран
23 июля 2024 г. 15:44
Вьетнам заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере образования
Вьетнам заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере образования
23 июля 2024 г. 14:55
В Карабахе 442 проекта реализуются иностранными компаниями
В Карабахе 442 проекта реализуются иностранными компаниями
23 июля 2024 г. 14:32
AZPROMO: Планируется создание Азербайджано-вьетнамского делового совета
AZPROMO: Планируется создание Азербайджано-вьетнамского делового совета
23 июля 2024 г. 12:48
Азербайджан и Вьетнам подписали Протокол о намерениях в сфере торговли
ФотоАзербайджан и Вьетнам подписали Протокол о намерениях в сфере торговли
23 июля 2024 г. 12:46
Обзор Redmi 13: доступный смартфон с 108-мегапиксельной камерой и увлекательными функциями
ФотоОбзор Redmi 13: доступный смартфон с 108-мегапиксельной камерой и увлекательными функциями
23 июля 2024 г. 12:30
Посол: Вьетнам проявляет интерес к азербайджанским продуктам питания
ФотоПосол: Вьетнам проявляет интерес к азербайджанским продуктам питания
23 июля 2024 г. 11:27
На горячую линию Минэкономики поступило около 350 тыс. звонков в I полугодии
На "горячую линию" Минэкономики поступило около 350 тыс. звонков в I полугодии
23 июля 2024 г. 10:17
Азербайджан увеличил импорт кетчупа из ОАЭ в 4 раза
Азербайджан увеличил импорт кетчупа из ОАЭ в 4 раза
22 июля 2024 г. 18:00
Азербайджан возобновил импорт киви из ЮАР
Азербайджан возобновил импорт киви из ЮАР
22 июля 2024 г. 17:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi