В Азербайджане за полгода зарегистрированы права собственности на более чем 178 тыс. объектов недвижимости

В январе-июне этого года в Азербайджане зарегистрированы и обеспечены выпиской из госреестра 177 664 объекта недвижимости.

В январе-июне этого года в Азербайджане зарегистрированы и обеспечены выпиской из госреестра 177 664 объекта недвижимости.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную службу по вопросам собственности при Министерстве экономики.

Согласно информации, 27 707 (15,6%) из этого показателя приходится на первичную, а 149 957 (84,4%) - на повторную регистрацию.

За отчетный период проведена государственная регистрация 27 695 прав собственности на частные жилые и дачные дома, 39 388 - на квартиры, 104 580 - на земельные участки, 1 586 - на нежилые здания, 4 017 - на нежилые помещения, 376 - на имущественные комплексы, 22 - на многоэтажные жилые дома.

45 513 зарегистрированных в этот период прав собственности приходится на Баку, а остальные - на регионы.

За первое полугодие этого года составлено 132 115 технических паспортов, зарегистрировано 35 203 ипотечных договора.