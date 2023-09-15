О нас

​​​​​​​За семь месяцев в Азербайджане принят 41 новый госстандарт

​​​​​​​За семь месяцев в Азербайджане принят 41 новый госстандарт В январе-июле текущего года Азербайджанским институтом стандартизации при Государственной службе антимонопольного контроля и потребительского рынка при Министерстве экономики был принят 41 новый государственный стандарт. Как сообщает Report, об эт
Бизнес
15 сентября 2023 г. 14:22
​​​​​​​За семь месяцев в Азербайджане принят 41 новый госстандарт

В январе-июле текущего года Азербайджанским институтом стандартизации при Государственной службе антимонопольного контроля и потребительского рынка при Министерстве экономики был принят 41 новый государственный стандарт.

Как сообщает Report, об этом председатель Госслужбы Мамед Аббасбейли написал в социальной сети "X".

По его словам, это на 51,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

34,1% или 14 стандартов, принятых за 7 месяцев, приходится на сферу сельского хозяйства и продовольствия, 5 – на сферу экологии, 3 – на сферу косметологии, 1 – на сферу электроники, информационных технологий и телекоммуникаций, 2 - на медицинскую сферу, 3 – на нефтехимическую сферу, 3 - на сферу тяжелой промышленности и машиностроения.

Кроме того, стандарты приняты: 4 - по строительным материалам, 3 - по драгоценным металлам и драгоценным камням, 1 - по системам управления, 2 - по организационно-методическому направлению.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 7 ayda 41 yeni dövlət standartı qəbul edilib

Другие новости из категории

Азербайджан сократил расходы на импорт стали из Турции на 8%
Азербайджан сократил расходы на импорт стали из Турции на 8%
15 сентября 2023 г. 13:28
Граждане Азербайджана сократили покупку жилья в Турции почти на 38%
Граждане Азербайджана сократили покупку жилья в Турции почти на 38%
15 сентября 2023 г. 12:41
На автомобильном рынке Азербайджана продолжается стагнация
На автомобильном рынке Азербайджана продолжается стагнация
15 сентября 2023 г. 10:49
Азербайджанская компания AZCHEMCO презентовала свои проекты на конференции Argus в Стамбуле
ФотоАзербайджанская компания AZCHEMCO презентовала свои проекты на конференции Argus в Стамбуле
14 сентября 2023 г. 21:14
Расширяются инициативы по укреплению сотрудничества между Азербайджаном и странами ОТГ
Расширяются инициативы по укреплению сотрудничества между Азербайджаном и странами ОТГ
14 сентября 2023 г. 19:33
Азербайджан возобновил поставки грузовых автомобилей из двух стран
Азербайджан возобновил поставки грузовых автомобилей из двух стран
14 сентября 2023 г. 15:07
Джаббаров: За последние 4 года количество трудовых договоров увеличилось более чем на 350 тыс.
Джаббаров: За последние 4 года количество трудовых договоров увеличилось более чем на 350 тыс.
14 сентября 2023 г. 14:31
В Азербайджане еще 11 субъектов МСП получили стартап-сертификаты
ФотоВ Азербайджане еще 11 субъектов МСП получили стартап-сертификаты
14 сентября 2023 г. 13:12
Азербайджан увеличил закупку электромобилей из четырех стран
Азербайджан увеличил закупку электромобилей из четырех стран
14 сентября 2023 г. 12:15
Потребительский рынок в Азербайджане вырос на 5%
Потребительский рынок в Азербайджане вырос на 5%
14 сентября 2023 г. 11:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi