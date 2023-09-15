​​​​​​​За семь месяцев в Азербайджане принят 41 новый госстандарт

В январе-июле текущего года Азербайджанским институтом стандартизации при Государственной службе антимонопольного контроля и потребительского рынка при Министерстве экономики был принят 41 новый государственный стандарт. Как сообщает Report, об эт

В январе-июле текущего года Азербайджанским институтом стандартизации при Государственной службе антимонопольного контроля и потребительского рынка при Министерстве экономики был принят 41 новый государственный стандарт.



Как сообщает Report, об этом председатель Госслужбы Мамед Аббасбейли написал в социальной сети "X".



По его словам, это на 51,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



34,1% или 14 стандартов, принятых за 7 месяцев, приходится на сферу сельского хозяйства и продовольствия, 5 – на сферу экологии, 3 – на сферу косметологии, 1 – на сферу электроники, информационных технологий и телекоммуникаций, 2 - на медицинскую сферу, 3 – на нефтехимическую сферу, 3 - на сферу тяжелой промышленности и машиностроения.

Кроме того, стандарты приняты: 4 - по строительным материалам, 3 - по драгоценным металлам и драгоценным камням, 1 - по системам управления, 2 - по организационно-методическому направлению.