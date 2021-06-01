За 4 месяца на освобожденных территориях произведено продукции на 736 млн манатов

В январе-апреле этого года в освобожденном от оккупации Верхне-Карабахском экономическом районе Азербайджана было произведено продукции на 632,9 млн манатов.

В январе-апреле этого года в освобожденном от оккупации Верхне-Карабахском экономическом районе Азербайджана было произведено продукции на 632,9 млн манатов.

Об этом сообщили в Госкомстате в ответ на запрос Report.

Согласно информации, из этой суммы 177,3 млн манатов или 28% пришлось на Агдам, 173,05 млн манатов или 27,3% - Тертер, 14,313 млн манатов или 2,3% - Ходжавенд, 28,6 млн манатов или 4,5% - Ходжалы, 18,555 млн манатов или 2,9% - на город Шуша, 30 млн манатов или 4,7% - Джабраил, 191 млн манатов или 30,2% - на Физули.

Кроме того, за 4 месяца в Кельбаджарско-Лачинском экономическом районе, охватывающем Кельбаджарский, Лачинский, Зангиланский и Губадлинский районы, был осуществлен выпуск продукции на 103,4 млн манатов. Из них 49,1 млн манатов или 47,4% пришлось на Кельбаджар, 41,1 млн манатов или 39,7% - Лачин, 1,2 млн манатов или 1,1% - Зангилан, 12,1 млн манатов или 11,7% - Губадлы.

Таким образом, за 4 месяца на освобожденных территориях произведено продукции на 736,4 млн манатов.