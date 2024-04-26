Страны СНГ создадут транзитный портал для таможенных служб

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) обсудили протокол о создании транзитного портала для таможенных служб.

Страны Содружества Независимых Государств (СНГ) обсудили протокол о создании транзитного портала для таможенных служб.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это обсуждалось на 78-м заседании Cовета руководителей таможенных служб государств СНГ в Ташкенте.

На заседании также были рассмотрены проекты соглашения о сотрудничестве стран СНГ в области экспертизы и исследований, меморандума о взаимопонимании по упрощению транзитных перевозок и другие вопросы, приняты соответствующие решения.

На заседании Азербайджан представляла делегация во главе с председателем Государственного таможенного комитета генерал-лейтенантом таможенной службы Шахином Багировым.

Председателем Совета руководителей таможенных служб стран СНГ избран временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

Очередное 79-е заседание решено провести во втором полугодии во Владивостоке.