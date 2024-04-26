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Обнародована стоимость портфеля "Азербайджанской инвестиционной компании"

Обнародована стоимость портфеля "Азербайджанской инвестиционной компании" Общий инвестиционный портфель ОАО “Азербайджанская инвестиционная компания” (АИК), принадлежащего Министерству экономики, на 31 декабря 2023 года составил 325 млн манатов.
Бизнес
26 апреля 2024 г. 19:23
Обнародована стоимость портфеля Азербайджанской инвестиционной компании

Общий инвестиционный портфель ОАО “Азербайджанская инвестиционная компания” (АИК), принадлежащего Министерству экономики, на 31 декабря 2023 года составил 325 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Из них на акции, долевой портфель и инвестинструменты, эквивалентные акциям, приходится 228 млн манатов (70%), на портфель с фиксированным доходом - 80 млн манатов (25 %) и на свободные средства - 17 млн манатов (5%).

Согласно отчету, 42% доходов компании за 2020-2023 годы (17,5 млн манатов) составили дивиденды от компаний, в которые она инвестировала, продажа долей и выплаты процентов по займу учредителя.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan Investment Company's portfolio made public
Версия на азербайджанском языке Фото"Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti"nin portfelinin dəyəri açıqlanıb

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