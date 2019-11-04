За последние 4 года граждане Азербайджана купили в Грузии около 1200 единиц недвижимости

В Грузии в 2015-2018 гг. на имена граждан Азербайджана были зарегистрированы 1192 единицы недвижимого имущества.

Как передает местное бюро Report, об этом говорится в отчете "Миграционный профиль" за 2019 год Госкомиссии по вопросам миграции Грузии.

40% приобретенного за последние четыре года в Грузии недвижимого имущества принадлежит гражданам России. Россиянам принадлежат 15 133 единицы недвижимости.

В соседней стране 1226 единицами недвижимости владеют граждане Турции, 1447 – Армении, 5598 – Ирана, 2599 – Украины, 1634 – Израиля, 1182 – США, 7855 – других стран.

В 2018 году иностранные граждане приобрели в Грузии в целом 12559 единиц недвижимости, из которых 11038 – квартиры, 1332 – земли несельского-хозяйственного назначения, 189 – земли сельскохозяйственного назначения.